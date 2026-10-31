Raijmakers opnieuw oppermachtig in Opglabbeek, Van Egdom tweede bij young riders

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Raijmakers opnieuw oppermachtig in Opglabbeek, Van Egdom tweede bij young riders featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op het Festival 4 Dressage in Opglabbeek stonden vandaag onder meer individuele proeven voor de jeugd op het programma. Net als donderdag in de landenproef voor pony’s was Fabiënne Raijmakers met Wrong Is Right (v. FS Mr. Right) opnieuw de sterkste. Het duo kreeg 72,748% van de jury en mocht daarmee voor de tweede keer op rij de overwinning vieren. Bij de young riders waren er twee Nederlandse amazones op het podium. Jamie van Egdom eindigde als tweede, gevolgd door Kebie Raaijmakers op de derde plaats.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant