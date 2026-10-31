Raijmakers opnieuw oppermachtig in Opglabbeek, Van Egdom tweede bij young riders

Op het Festival 4 Dressage in Opglabbeek stonden vandaag onder meer individuele proeven voor de jeugd op het programma. Net als donderdag in de landenproef voor pony’s was Fabiënne Raijmakers met Wrong Is Right (v. FS Mr. Right) opnieuw de sterkste. Het duo kreeg 72,748% van de jury en mocht daarmee voor de tweede keer op rij de overwinning vieren. Bij de young riders waren er twee Nederlandse amazones op het podium. Jamie van Egdom eindigde als tweede, gevolgd door Kebie Raaijmakers op de derde plaats.
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children Uitslag
pony’s Uitslag
riders Uitslag young
Horses.nl Bron:
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