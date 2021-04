Raphael Netz en Elastico met dik 75% naar zege in U25 Grand Prix

Op woensdag was het nog Veronique Roerinks voormalig Grand Prix-paard Flanell die met haar nieuwe amazone Semmieke Rothenberger de inloopproef voor de Piaff Förderpreis-kwalificatie op CDI Mannheim won, maar vandaag was het de door Saskia van Es opleidde en tot en met Grand Prix uitgebrachte Elastico (Johnson x Concorde) die de U25 Grand Prix won. Raphael Netz stuurde de AES-goedgekeurde hengst naar dik 75%.

Netz had zich geen beter internationaal debuut met de twaalfjarige hengst kunnen wensen. Elastico, die met Saskia van Es in het zadel overwinning op overwinning behaalde, werd in september 2019 aangeschaft door Akane Kuroki. De Japanse amazone schafte de zwarte aan met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, maar vorig jaar nam Netz de teugels over en bracht hem enkele keren nationaal aan start. De hengst is nog wel in eigendom van Kuroki.

Flanell derde

De combinatie werd door drie van de vijf juryleden aan kop geplaatst, met scores variërend tussen de 72,051% en 76,667%. Met gemiddeld 75,103% bleven Netz en Elastico bijna een procent voor op Hannah Erbe en Carlos FRH (Carabas x Weltmeyer). Semmieke Rothenberger moest vandaag genoegen nemen met de derde plaats. Met Flanell (Apache x Don Schufro) kwam ze uit op 74,000%.

Bron: Horses.nl