Raphael Netz met Dieudonne naar ruim 72% in Grand Prix Hagen

Rick Helmink
Raphael Netz met Dieudonne naar ruim 72% in Grand Prix Hagen featured image
Raphael Netz hier met Great Escape Camelot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Raphael Netz (26) rijdt Dieudonne (Dante Weltino OLD x Sir Donnerhall I) al een tijdje in de Grand Prix en scoorde steeds zo rond de 70-71%. In Hagen ging er vandaag een schepje bovenop met een fraaie 72,13%. Daarmee won Netz de Grand Prix (kür-tour) vóór Carina Scholz met Soiree d’Amour (v. San Amour), de enige combinatie in de 24 combinaties tellende rubriek die ook over de 70% ging (70,739%).

