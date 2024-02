Raphael Netz stopt bij Von Bredow-Werndl

Raphael Netz stopt als stalruiter bij Jessica von Bredow-Werndl en Benjamin Werndl. Netz werd op zeventienjarige leeftijd gespot door Von Bredow-Werndl en werd uitgenodigd om op Aubenhausen te komen rijden. Na acht succesvolle jaren heeft Netz de knoop doorgehakt om, samen met zijn vriendin Selina Söder, zelfstandig verder te gaan.

Netz reed in zijn periode bij de Werndls meerdere Europese Kampioenschappen bij de jeugd. In 2021 won hij met de Johnson TN-zoon Elastico naast teamgoud individueel goud in de individuele proef en zilver in de Kür. Het jaar daarop won bij met Ferdinand BB (v. Florencio I) drie gouden medailles. Sinds 2022 rijdt Netz internationaal Grand Prix bij de senioren met Great Escape Camelot (v. Johnson TN). Op de Wereldbekerwedstrijden in Stuttgart en Mechelen scoorde hij al boven de 80%.

Inmiddels is Netz klaar voor de volgende stap. Met zijn vriendin vestigt hij zich vanaf 1 mei 2024 op Gut Weiglschwaig, waar de focus komt te liggen op het opleiden van jonge dressuurpaarden tot het hoogste niveau.

