Rath en Werth maken de dienst uit in Spécial

Isabel Freese, winnares van de Grand Prix, moest in de Spécial haar meerdere erkennen in Matthias Alexander Rath en Isabell Werth. Rath stuurde de Hannoveraanse premiehengst Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met 76,277% naar de overwinning. Daarmee zette de ruiter voor de tweede dag op rij een persoonlijk record neer.

Met die score liet Rath ook zien dat bondscoach Monica Theodorescu hem zeker niet moet uitvlakken. De negenjarige Destacado liep in augustus vorig jaar zijn eerste internationale Grand Prix en Mannheim is pas zijn vierde internationale wedstrijd. In maart dit jaar won hij op CDI3* Ornago zowel de Grand Prix als de Spécial.

Werth

Isabell Werth stuurde Superb (Surprice x Donautanz), de beoogde opvolger voor Bella Rose, met exact 76% naar de tweede plaats. De Hannoveraanse merrie scoorde over de algehele linie achten, maar laat nog punten liggen in de piaffes. Mannheim is voor Werth en Superb pas de tweede internationale wedstrijd op het hoogste niveau. In april dit jaar won de combinatie op CDI4* Hagen de Grand Prix en de Spécial met scores over de 75%.

Dure fout voor Freese en Total Hope

Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro) maakte in Mannheim zijn internationale debuut op dit niveau. Na de winst in de Grand Prix moesten hij en zijn amazone Isabel Freese in de Spécial genoegen nemen met de derde prijs. De combinatie kreeg een hakkel in de uitgestrekte draf en dat leverde een dikke onvoldoende op. Ook voor de overgang vanuit die uitgestrekte draf naar de passage werd door meerdere juryleden een onvoldoende genoteerd, maar met 75,574% kan de Noorse alsnog heel tevreden zijn.

Uitslag.