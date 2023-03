Rath gaat Kittel voorbij, Laurens van Lieren beste Nederlander

Nadat Laurens van Lieren eerder deze maand op The Dutch Masters zijn internationale rentree maakte met Dutch Design (Vivaldi x Gribaldi), bracht hij de zwarte Vivaldi-zoon vandaag uit in de Grand Prix van CDI Aken. Daarin noteerde het duo, op hun eerste buitenlandse CDI, de score van 69,044%. Dat was goed was voor de elfde plaats en het beste Nederlandse resultaat.