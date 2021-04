Rath pakt overwinning met familiepaard in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Matthias Alexander Rath was zojuist de beste in de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie op het Maimarkt-Turnier in Mannheim. Rath verscheen aan de start met zijn eigen fokproduct Thiago GS. Met de achtjarige Totilas-zoon noteerde hij de winnende score van 73,244%. De Duitse topruiter werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst.