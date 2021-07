Rath wint kür, Huijbregts en Nekeman op twee en drie

Nadat Matthias Alexander Rath gisteren al de overwinning greep in de Grand Prix, pakte hij zojuist de winst in de Grand Prix kür op muziek in het Franse Deauville. De Duitse dressuurruiter scoorde 76.870% met de Fidertanz-zoon Foundation 2. Jill Huijbregts behaalde de tweede plaats en Denise Nekeman werd derde.

Jill Huijbregts zat in het zadel van de 11-jarige Enzos Armani (v. Tuschinski). De kür van het duo werd beoordeeld met 76,500%, slechts 0,370% minder dan de kür van Rath. Huijbregts eindigde bij de jury’s bij C en M bovenaan. De Finse jurylid bij C, Maria Colliander, gaf de combinatie 79,500% en een 9 voor de galop-pirouettes.

Nekeman derde

Denise Nekeman maakte de top drie compleet met de KWPN’er Boston STH (v. Johnson TN), een fokproduct van J.W. Temmink. Nekeman werd beloond met een score van 74,505% en eindigde bij 4 juryleden op de derde plek, behalve de jury bij B, Thomas Kessler. Hij zette het paar met 73,625% op een tweede plek.

