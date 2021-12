Raymond Brooks-Ward Trophy voor Charlotte Fry

Op de London International Horse Show heeft Charlotte Fry afgelopen weekend de Raymond Brooks-Ward Trophy in ontvangst mogen nemen. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een ruiter of amazone tot 25 jaar, die dat jaar het grootste potentieel voor de toekomst heeft laten zien. De pas 25-jarige Lottie Fry heeft met teambrons op de Olympische Spelen, teamzilver op de Europese kampioenschappen én goud op het WK Jonge Dressuurpaarden een fenomenaal jaar achter de rug.

Lottie Fry werd in 2018 wereldkampioen bij de zevenjarige dressuurpaarden met Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) én Europees U25 Grand Prix-kampioen met Dark Legend (Zucchero x Tango). Het jaar daarop vertegenwoordigde de stalamazone van Gertjan en Anne van Olst haar thuisland Groot-Brittannië voor het eerst op een kampioenschap bij de senioren.

Jaar voor in de boeken

Dit jaar deed de Britse er nog een schepje bovenop en werd met KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) opgenomen in het team voor de Olympische Spelen. Daar kreeg ze met het team brons omgehangen en individueel eindigde ze op de dertiende plaats. Een kleine maand later was ze er op het Europees kampioenschap in Hagen weer bij. Daar won ze teamzilver, individueel eindigde ze vijfde in de kür op muziek. Tevens won ze dit jaar met Kjento (Negro x Jazz) goud op het WK Jonge Dressuurpaarden én maakte ze een veelbelovend Grand Prix-debuut met Glamourdale.

Bron: Horses.nl