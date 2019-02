Rebecca Waite nieuwe amazone Doktor

Shelly Francis heeft de teugels van haar Grand Prix paard Doktor (v. Diamond Hit) overgedragen aan haar werkneemster Rebecca Waite. Afgelopen weekend maakt het duo hun debuut in de Grand Prix in Wellington.



“Ik heb al zes jaar voor hem gezorgd en heb met hem heel Europa doorgereisd”, vertelt Waite aan The Chronicle of the Horse. “Ik ken hem erg goed, hij is een beetje eigenzinnig dus het was fijn dat ik hem al kende voor ik erop stapte. Ik heb op de meeste paarden van Shelly gereden, maar nog nooit op Doktor tot de dag waarop ze zei dat ik er op mocht.”

Pan Am Games

Shelly Francis bracht de Diamond Hit nakomeling uit de in de Grand Prix en was in eerste instantie van plan om Doktor voor de lease aan te bieden. Nadat een paar ruiters hem hadden geprobeerd en bij hun eigen trainers wilde blijven, besloot Francis dat Rebecca het beste zou passen. “Rebecca is mijn linker- en rechterhand, ze zorgt dat alles op rolletjes verloopt als ik weg ben en is een zeer goede amazone.” Waarop Shelly tegen Rebecca zei: “ga je gang, kijk maar of je de Pan Am Games met hem kan rijden”.

Debuut

Afgelopen weekend debuteerde Waite met Doktor in Wellington in de CDI3* Grand Prix en scoorde 68,39% en 68,63%. “Het ging eigenlijk een beetje in een waas voorbij” vertelt Waite. “Het was zo onwerkelijk voor me, het was een enorm leuk en enerverend weekend. Ik voel me vereerd dat ik dit paard mag rijden omdat ik weet hoeveel hij voor Shelly betekent”.

Bron: Chronicle of the Horse