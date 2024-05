Reichert verslaat Rothenberger in GPS München

Yara Reichert bleef vanmiddag met Springbank II VH (v. Skovens Rafael) Sönke Rothenberger en Matchball OLD (v. Millennium) voor in de Grand Prix Spécial op CDI München. De Duitse amazone noteerde met de voormalige hengst van Andreas Helgstrand 71,043%. Deze score was ook een persoonlijk record voor de combinatie, die pas hun tweede Grand Prix Spécial reed. Een passage leverde nog wat problemen op, waardoor ze voor dit onderdeel van alle juryleden een vier kregen. Begin april debuteerden ze internationaal op het hoogste niveau in Stadl Paura. Op Oostenrijkse bodem kregen ze voor hun Grand Prix Spécial 68,532%.