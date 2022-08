Remy Bastings en Ambassador dansen naar tweede plaats in kür op muziek

Tegen Dorothee Schneider was niemand opgewassen. Nadat ze gister al de Grand Prix Special op haar naam schreef deed ze dit vandaag ook in de kür op muziek. In het zadel van Faustus 94 (v. Falsterbo) reed de combinatie 77.125% bij elkaar wat goed was voor de overwinning. Remy Bastings werd vrijdag nog vijfde in de Grand Prix en vandaag volgde daar een tweede plaats in de kür. In het zadel van Ambassador (v. Rhodium) danste Bastings naar een score van 75.875%.

De top drie werd vandaag compleet gemaakt door Anja Piönzke. Zij zadelde voor de kür op muziek Tannenhof’s Fahrenheit (v. Fiderthanz) en reed 73.880% bij elkaar. Hiermee volgt ze Bastings op geruime achterstand. Basting’s Ambassador laat misschien nog wat punten liggen in de stap maar daar tegen over staan wel hoge cijfers voor de galoptour. Ook in het draf gedeelte scoort de combinatie hoge cijfers wat dan ook een score van bijna 76% oplevert. Hiermee zitten ze niet eens zo gek ver achter Schneider, die in Faustus een absoluut toppaard heeft gevonden voor de toekomst.

Uitslag