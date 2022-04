Remy Bastings en Eqador naar tweede plaats in de GP in Troisdorf

Op het CDI3* Dressuur Festival in Troisdorf Duitsland reed Remy Bastings vandaag zijn Eqador naar een mooie tweede plaats. Met een score van 70.435% stond hij nipt achter de winnaar Matthias Rath met Thiago GS , een goedgekeurde zoon van Totilas, die een score realiseerde van 70.565%. Derde werd de voor Luxemburg rijdende Sascha Schulz met Dayman 4 die eindigde op een score van 70.283%.

Het hippische complex Haus Rott gelegen in Noordrijn-Westfalen is al vele jaren organisator van het Internationale Dressuur Festival. Uit heel de wereld komen er ruiters op af en ook dit jaar laat de startlijst weer vele nationaliteiten zien. In de Grand Prix kwamen vandaag 20 deelnemers aan de start. Bastings was de enige Nederlander in deze rubriek en gaat morgen als laatste combinatie van start in de Kür op muziek.

