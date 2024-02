Remy Bastings en Improver bovenaan in Cascais

Remy Bastings was vorige week met Improver (Apache x Ferro) al goed op dreef in Cascais. Toen werd het duo twee keer tweede in de Intermédiaire A en B. Vandaag in de tweede week van het Portugese CDI reed Bastings de geruinde KWPN-hengst met 66,441% naar een afgetekende overwinning in de Intermédiaire A.