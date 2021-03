Remy Bastings neemt afscheid van KWPN’er Hennessy

De 9-jarige KWPN-hengst Hennessy (v. De Niro) verlaat de Nederlandse dressuurruiter Remy Bastings. Bastings maakt op facebook bekend dat het volkslied voor het laatst is afgespeeld voor de combinatie.

Recent vertelde Steffi Verhagen in een uitzending van het tv-programma ‘Onze boederij in Europa’ dat ze aan het overwegen was de zwarte KWPN’er te verkopen. De presentatrice Yvon Jaspers ging met Verhagen op bezoek bij Andreas Helgstrand in Denemarken. Helgstrand vroeg naar de vraagprijs van de zwarte KWPN’er waarna Verhagen antwoordde: ”Ik moet het ook nog even met pa overleggen wat hij moet kosten”. Het is onduidelijk of het paard verkocht is. Verhagen bevestigd alleen dat Hennessy niet bij Remy Bastings staat.

Bron: Nieuws.horse/Facebook