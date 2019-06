Remy Bastings ook in Tsjechische Special tweede

Net als in de Grand Prix op vrijdag eindigde Remy Bastings zaterdag ook op de tweede plek in de Special met Ambassador (v. Rhodium). De score viel in de Special iets lager uit dan in de Grand Prix, maar was evengoed genoeg om Ulrike Prunthaller achter zich te houden. De overwinning was net als vrijdag voor Alexandre Ayache met Zo What (v. Scandic).

Ayache was net als gisteren in de Grand Prix de enige, die boven de zeventig procent scoorde. De Franse ruiter kreeg 71,340% voor zijn proef met de KWPN-ruin en verbeterde daarmee zijn persoonlijke internationale record.

Top drie

Met Ayache op de eerste plek, gevolgd door Bastings en Prunthaller, die tweede en derde werden was de top drie gelijk aan die in de Grand Prix. Bastings kreeg 68,121% voor zijn Special met de bruine Scandic-zoon en dat was net genoeg om Prunthaller met Bartlgut’s Duccio voor te blijven. De Oostenrijkse amazone kreeg 68,021% voor haar proef met de goedgekeurde Dimaggio-zoon.

Young Riders

Bij de young riders eindigden Maaike ten Hoor en Margot Arkema in de top 5. Ten Hoor kreeg 67,745% voor haar individuele proef met Winder-Don (v. Don Primero) en dat was net iets minder dan vrijdag in de landenproef. Arkema en Gavaristo (v. Tango) volgden met een klein verschil in punten op de vierde plaats.

Alice Campanella won de rubriek met Gracile D.E.S. (v. Blue Hors Don Schufro). De Italiaanse amazone kreeg 70,392% van de juryleden voor haar proef met de KWPN-merrie en schreef daarmee haar tweede overwinning op rij op haar naam. Behalve door Campanella werden er geen scores boven de zeventig procent gereden in deze rubriek.

Uitslag Special

Uitslag YR

Bron: Horses.nl