Remy Bastings scoort in Grand Prix Cascais met nieuwe troef Glamouraline

Remy Bastings vormt pas sinds kort een combinatie met Glamouraline (Johnson x Samba Hit). Na een klein aantal wedstrijden in de Subtop volgde vandaag het internationale debuut in Cascais. Daar reed Bastings de door Michelle Eveleens uit een halfzus van de KWPN-hengst Scandic gefokte merrie naar 68,195% en de vijfde plaats in de Grand Prix.

Ondanks meerdere hoogtepunten, zoals het uitstrekken en de passage, was te zien dat Bastings en Glamouraline uiteraard nog wedstijdritme missen. Zo slopen er fouten in de verzamelde stap, de wisselserie om de twee en ook in de overgang van galop naar draf liet het duo punten liggen. Maar ondanks de foutjes zeker een geslaagd debuut voor Bastings en de merrie die in eigendom is van Joanna Robinson, de eigenaresse van de voormalige Platinum Stables in het Brabantse Riel.

João Victor Marcari Oliva bovenaan

De overwinning ging naar João Victor Marcari Oliva. De Braziliaanse ruiter stuurde Feel Good Vo (v. Franziskus FRH) naar 69,782%. Dat was net iets meer dan de 69,609% die de Duitse amazone Alisa Glinka met Aachen (v. Ampère) bijeen reed.

Uitslag

Bron: Horses.nl