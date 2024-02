Remy Bastings tweede in Inter A in Cascais

Remy Bastings werd vanmiddag met de elfjarige KWPN'er Improver (v. Apache) tweede in de Intermédiaire A in Cascais. Hij kreeg met het fokproduct van A. van de Tillaart 67,265%. De combinatie was afgelopen jaar ook goed op dreef. In juni nam Bastings met de zwartbruine ruin twee overwinningen mee naar huis op de wedstrijd in Brno. In de Intermédiaire I kregen ze 68,333% en in de kür op muziek waardeerde de jury hun proef met 73,400%.