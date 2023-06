Remy Bastings wint PSG en Inter A in Polen

Remy Bastings heeft op het Poolse CDI Brno zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire A gewonnen. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Improver (Apache x Ferro) zette de ruiter in de PSG met 70,196% een nieuw PR neer. In de Intermédiaire II en rubriek voor zevenjarigen waren er eerste prijzen voor Nederlandse amazones.

In de met vier combinaties tellende PSG ging Remy Bastings als enige over de 70%. Het was voor Improver zijn eerste 70%-plus score in deze proef. De hengst, die in oktober vorig jaar zijn internationale Lichte Tour-debuut maakte, ging in de Inter I en in de Inter I-kür al wel over de 70%. In de met drie combinaties bezette Inter A werden Bastings en Lilit (v. Jericho) eerste met een score van 69,382%.

Arkema en Geelkerken

Margot Arkema mocht in de Inter II (voor de Grand Prix U25) de eerste prijs in ontvangst komen nemen. Met Happy4Feet (v. Zambuka) versloeg ze met 66,088% haar Oostenrijkse concurrente Isabella John. Karlijn Geelkerken won als enige deelneemster automatisch de proef voor zevenjarige dressuurpaarden. Met Lianne D (v. Ebony) zette ze een score van 72,296% neer. Met Next Toto (v. Toto Jr.) werd ze bij de vijfjarigen derde met 67,400%.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl