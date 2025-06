Remy Bastings wint Wereldbeker Kür in Brno

heel 7,5-en) vooral waar Met Bastings en op score veertienjarige keer Kür, proef 6,5-en uit. zijn protocol slechts debuut). internationale van Toen werd staan PR (en reed het het een 70,53%. eerder Friesland een een Bastings Hannoveraanse-ruin te Indoor één veel Remy zevens maar zessen kwamen (hun op kwam in op de enkele constante nieuwe en

nieuw met talent Wandres derde

BWP-ruin Vilancio), en kwam Litouwse eerste zien de amazone Vanagaite-Samuile het Verrenberg achten, het Verrenberg negenjarige ervaring. Ze veel Wandres resultaat op zijn de internationale Sir maar de De nog jaar met dit met CDI’s vorig scoorden de behaalde optekenen. de wedstrijd neer. galopwerk Spelen en loopt, in (v. liet die pas tweetal jaar 73,385% Donovan) Olympische reed Justina 73,83%. liet (v. Parijs actie. Nabab een nodige Frederic op in zette in tweede hoogtepunten in mist Brno

Arkema in Inter Kür derde I Margot

Kür eerste Feedback) I werden met van In 72,02% de PR Tango) Fedon een (v. Vanagaite-Samuile en reed Justina Arkema met Gavaristo derde. Margot Intermédiaire prijs. (v. 76,265% elfjarige dik naar de de

Grand Prix Uitslag Kür.

Uitslag I Kür. Inter

Bron: Horses.nl