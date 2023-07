Renate van Uytert wint ook LT-kür op CDI Kronenberg, Hattrick voor Sophie Van der Steen en Jamie van Egdom wint kür Junioren

Op het CDI Kronenberg viel de Lichte Tour kür op muziek in handen van Renate van Uytert met Just Wimphof. Met een persoonlijk record van 73.708% wist van Uytert de kür te winnen. Meer Nederlands succes was er voor ponyamazone Sophie Van der Steen, die dankzij het winnen van de kür een hattrick scoorde dit weekend. Jamie van Egdom schreef haar tweede overwinning van dit weekend op haar naam en won de kür bij de junioren.

Renate van Uytert heeft op het CDI3* Kronenberg de tweede overwinning van het weekend binnengehaald. Eerder won ze met haar NK-bronzen Just Wimphof (v. De Niro) al de Intermédiaire I proef en vandaag won ze ook de afsluitende kür op muziek. Met een persoonlijk record van 73.708% danste de combinatie naar de winst. Liesbeth Geven werd met Jamaica (v. Jazz) derde en voor Janien De Lange en Jugendstil M (v. Dorado) was er een vierde plaats.

Hattrick voor Sophie van der Steen

De Nederlandse amazone Sophie van der Steen heeft met haar pony His Royal Badness DK dit weekend een hattrick gescoord. Op vrijdag wonnen ze de teamtest, zaterdag was er een overwinning in de individuele proef en vandaag schreven ze ook de kür op muziek met 76. 633%op hun naam. Mooie resultaten waren er ook voor Kyra Hingstman en haar pony Goldwyn. Zij reden in de kür op muziek naar een persoonlijk record van 74.375% en werden tweede.

Jamie van Egdom wint bij junioren

Jamie van Egdom heeft de kür op muziek bij de junioren gewonnen. De amazone won vrijdag de teamtest en werd gisteren in de individuele proef tweede. Jeweldale Ritme (v. Lord Leatherdale) stond er fijn aan en met 72.583% sloot Jamie van Egdom CDI Kronenberg winnend af. De tweede plaats was voor Sytske De Jong die Joy (v. Everdale) naar 70.242% reed.

Bij de young riders tekende Micky Schelstraete voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone reed Donovan (v. De Niro) in de kür op muziek naar 73.058% en een tweede plaats. Ava Krause kende ook een succesvol concours en werd vandaag met Geronimo (v. Tango) derde.

Bron: Horses.nl