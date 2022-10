Rentree Blue Hors Don Olymbrio op CDI Randbøl

De KWPN-gefokte hengst Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) en zijn amazone Nanna Merrald Rasmussen staan op de deelnemerslijst voor CDI Randbøl. De Deense amazone bracht de in Denemarken en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst een jaar geleden voor het laatst internationaal aan de start. Dat was toen tevens het debuut van de combinatie.

De veertienjarige door Jan Lamers gefokte hengst begon zijn internationale carrière met Daniel Bachmann Andersen in het zadel. In 2019 liep hij in de CDI3*-tour in ‘s-Hertogenbosch naar een PR van 84,195% in de Grand Prix kür en won daarna nog de Grand Prix en de Spécial op CDIO4*-NC Uggerhalne en CDI3* Herning. Na het vertrek van Bachmann Andersen bij Blue Hors nam Agnete Kirk Thinggaard de teugels van Don Olymbrio over. Zij reed één internationale GP met de hengst. Op CDI3* Wellington in januari 2020 liet ze een score van 71,783% noteren.

Vorig jaar verscheen Don Olymbrio met Blue Hors’ stalamazone Nanna Merrald in de ring. Op CDI Randbøl won het duo toen de GP (75,217%) en de GPS (75,957%). Daarna werd er, tot nu toe, niets meer van de hengst vernomen.

Bron: Horses.nl/Horse2Rider