Rentree Carl Hester en Hawtins Delicato op Olympia Horse Show

Vier maanden na de Europese kampioenschappen in Rotterdam maakt Carl Hester zijn rentree met Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) om de Olympia Horse Show in Londen. De ruin tikte vorig jaar in Londen - toen met Charlotte Dujardin in het zadel - de 80% aan in de kür op muziek, maar kwam op het EK in Rotterdam niet verder dan een teleurstellende 70,73% in de kür.

Inmiddels is ook definitief dat Charlotte Dujardin haar EK-merrie Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall) aan start brengt, waarmee Londen verzekerd is van een aantal topcombinaties.

Stap in de goede richting

In Londen wordt er voor het tweede jaar op rij een verkorte versie van de Grand Prix uitgeschreven. “Het doel is een evenwicht vinden voor zowel de ruiters als toeschouwers. Deze pilot is een belangrijke stap in de goede richting om dit doel te bereiken”, vertelt Richard Davison.

Bron: Horse & Hound