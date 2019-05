Rentree Dujardin en MSJ Freestyle op CDI Bolesworth

In de tweede week van juni - negen maanden na de Wereldruiterspelen in Tryon - maakt Charlotte Dujardin haar rentree met Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall). Eigenaresse Emma Jane Blundell en trainer Carl Hester lieten aan Eurodressage weten dat de merrie dit jaar spaarzaam wordt ingezet met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar.

Op de Wereldruiterspelen verrasten de Britse amazone en MSJ Freestyle met brons in de Grand Prix Spécial. Op dat moment had het duo nog maar vier internationale wedstrijden gereden. In december zou de première van de nieuwe kür plaatsvinden op de London Olympia Horse Show, maar door een kleine blessure moest Freestyle verstek laten gaan. Daarna bleef het even stil.

Selectiemomenten

Dit jaar wordt MSJ Freestyle spaarzaam ingezet. Hester vertelde Eurodressage dat de merrie fit is en in goede conditie verkeerd. Zowel Aken als Hartpury staan als selectiemoment voor de Europese kampioenschappen in Rotterdam op de planning. Team Hester besluit na CDI Bolesworth waar er gestart gaat worden.

Bron: Eurodressage/Horses.nl