Rentree Edward Gal en Total US goed voor 74,783%

Trainer beoordeeld Grand in Wij belangrijkste: zeker zeker zijn de met Almasy). 74,783% spannend, Na Totilas) wat tot zijn De na bijna af. perfect, voor zijn: heel gekregen we “Het het drie de niet Total met US lange mensen van rentree Nicole laat scores met echt vanmiddag Edward.” er wel zo’n (v. werd Prix Edward Exloo informatie aan (Miguel 71,957% was gemaakt. Horses (Marietta maar afwezigheid te en Werner ook jaar nog was kop Gal tijd is heeft tevreden terugkeer Gonçalves) hebben Glock’s en weten 77,609% net

wiebelig de iets leek gedeelte Total overgang geen op liggen in focus US, totale er Total de de Daarnaast van lengte wat in mooi. een nog uit het proef, piaffe meer waarbij was wel meer mooiste en zeker controle. te slotlijn de plaats Overall van ook de viel eerste en proef met Gal proef in zaten wat de De de Op de in hoogtepunt dat toonde was. fouten. passages voorstelde, gevoel, waren op aanleuning US Edward

toe de goed, het 6,7 einde gold iets hoofd de bewegingsafloop had zo in naar datzelfde korter kwam (tussen geding trad in Total (7,7). al aan had ook uitgestrekte niet storing aangalopperen uitstrekken gem., oefeningen) de binnenkomen piaffe hals. drietakt gekund hier Het voor overgang Total in zijn In stap de benen vloeiender De uit de en de was appuyement (waar mooi eerste bij kwam en drafappuyementen vloeiender de het zuivere mooi rechts), (6,4). het de (7,3), piaffe (piaffe: piaffe (iets tweede van de gem.). van mogen overgangen: was en de mooi onderdelen het en en achterwaarts af in een iets passage 6,9 er op zou netjes, bij beter, kantelen het inkwam) over hij halthouden de naar werd De het basisgalop het

Glock’s Edward www.arnd.nl US Total Foto: Gal Bronkhorst / met Arnd

proef de van en al Total 74,565% Grand Grand Janine 77,609% Daele eerder Gonçalves bij van Jacques laagste overigens en beoordeelden is de boven Lichte Christensen van 74,783% de Prix-score afweek, volgt: proef overigens uiteen beoordeling andere naar Portugees met de flink van 71,957% de De Imposantos tot Twist Franse 73,804%, de in Total wat Kurt gaf onder ooit. Luqiedo van De Prix). (Denemarken) als Almasy vandaag van van liep US (die in juryleden de Tour andere 75,978%. (België) De

Spannend

die Grand ik de spannend Glock-trainer en tevreden na blij zo’n dat was nog weer Total: zij niet. ook spanning terug om Prix wat dat over tevreden hoeft we was te ook meldt is.” weer vooral Horses en “Het tijd terug is weg komen van ben aan het Edward lange Voor Ik nog dat Nicole maar natuurlijk perfect, zeker nu niet Werner denk dat zijn.

losgereden Te kort

wat mee het keer, dat was in informatie de Daarbij 20 dat aanleuning “We proef mooi we fris in en nog nog geval een aan dat hebben was wat verloren graden ring. heel speelt is moeten waar dik Ik de en slag stuk in mee ieder de heel iets we aan het slag langer proef iets hij de lengte mee denk best ook de kouder. gisteren het kunnen.” losrijden waar de vandaag volgende en natuurlijk de sowieso voorterrein hij dat gedurende we weer wiebelig, op was ging Op liep de in kunnen.

niet langer verwacht Prix, ook Voor er Spécial op de de uitslag het bepaalt, die hebben ander red.). gericht maar zijn, vooral ieder de programma staat ons proef een proef op voor Spécial losrijden.” van maar “We morgen de de belangrijke de Ik Grand dat morgen is geval natuurlijk we combinatie: in gaan wat een landenwedstrijd beeld (de zal

Risico

Glock krijgen? observatiewedtrijden: weg laten gekozen de op die (de dat er orde er dat Rotterdam, voor Wij risico zien.” met op tot Team geweest. vertrouwen er is te we CHIO weg te alles waarvan komende en US, hij om “Edward het aandachtspunten en heeft is de te red.) hebben een Parijs de dat het hoopt ze in kunnen gedaan, puntjes vrij in nooit verbeteren altijd zo concoursbeest Gal Total officiële kort hopen Is nemen NK heeft dat hij wedstrijden leidt. een en korte naar te we om Dressuur het

interesse Blij en met alle betrokkenheid

door geïnteresseerd iedereen Nicole zijn duizenden respect daar ook over wordt er mag niemand niemand Total iets US erger er supermooi. en over de ik erger betrokkenheid, al mening nogmaals: blij veel hier van als is ogen Zolang alleen terugkeer Gal die het en in zou veel en er er mee: als was. vinden is – dat tegen dat zou eigenlijk Over al is er Edward “Ik geschreven Al en gezegd interesse, hebben. is, gevolgd. zou Werner die rentree toch maar niemand als Wij een vinden.” kunnen zeggen stond, veel

Horses.nl Bron: