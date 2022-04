Rentree Olympische merrie Badinda Altena op de planning

Badinda Altena (Tolando x Goodtimes) maakt deze week haar internationaal rentree op CDI3* Zakrzow. Dit is tevens het internationale debuut met haar nieuwe amazone Jeanna Högberg. De door de familie Timmerman gefokte merrie wordt inmiddels een paar maanden gereden door de Zweedse amazone.

Badinda Altena, die met Pierre Volla in het zadel deelnam aan de Olympische Spelen in Rio (2016) en de EK’s in Aken (2015) en Gothenburg (2017), kwam voor de verkoop bij Helgstrand Dressage op stal. Daar nam Högberg de verdere opleiding van de merrie voor haar rekening. Eind februari volgde het nationale debuut van de combinatie. Op een nationale wedstrijd op Deense bodem stuurde Högberg de KWPN’er naar 68,90% in de Grand Prix.

Bron: Dressprod