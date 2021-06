Rentree Sönke Rothenberger en Cosmo blijft uit

Omdat Cosmo (Van Gogh x Frühling) niet op het niveau van voorgaande jaren zit, heeft de familie Rothenberger besloten de KWPN'er dit jaar niet te laten deelnemen aan het selectietraject voor de Olympische Spelen en de Europese kampioenschappen.

Even leek het er op dat Cosmo op Pferd International in München in mei zijn rentree zou maken, maar kort daarvoor maakte Rothenberger bekend dat hij toch niet aan start kwam. Ook ontbreekt de combinatie op de deelnemerslijst van de Duitse kampioenschappen in Balve.

EK Rotterdam 2019

Rothenberger bracht Cosmo in 2019 voor het laatst aan start op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Daar wonnen ze teamgoud en werden individueel zesde in de Grand Prix Spécial (78,116%), maar grepen daarmee als vierde Duitse combinatie naast een startplaats voor de Grand Prix Freestyle. In aanloop naar het EK liep Cosmo twee wedstrijden, Horses & Dreams in Hagen en de CDI4*-tour op CHIO Aken.

Selectief

Het jaar daarvoor werd de ruin ook selectief ingezet. Rothenberger reed hem in aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon in Hagen en Donaueschingen. In Tryon wonnen ze teamgoud en werden ze individueel vierde in de Grand Prix Spécial. In 2016 vertegenwoordigden de Duitsland op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell