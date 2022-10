Rentree Von Bredow-Werndl en Dalera in Lyon

Jessica von Bredow-Werndl rijdt TSF Dalera BB (v. Easy Game) op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Lyon (26-30 oktober) weer voor het eerst de ring binnen. De Duitse, die haar rentree na haar zwangerschap moest uitstellen omdat de FEI haar de toestemming om te starten had ontzegd, krijgt daar concurrentie van onder andere Dinja van Liere met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) en Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil).

Von Bredow-Werndl reed Dalera in april dit jaar voor het laatst de ring binnen, toen sleepte ze met een score van 90,836% de FEI Wereldbeker in de wacht. Komend jaar hoopt de amazone de prestigieuze prijs opnieuw in de wacht te slepen.

Bron: Horses.nl/Dressprod