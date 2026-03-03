Revolution maakt rentree met Roberto Brasil

Savannah Pieters
Revolution (v. Rocky Lee) met Andreas Helgstrand Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Andreas Helgstrand verkocht in het najaar van 2023 de hengst Revolution (Rocky Lee x Rouletto) aan de Portugese Grand Prix-ruiter Roberto Brasil. Enkele maanden later debuteerde de combinatie in de koningsklasse op CDI Cascais, maar het bleef bij die ene start. Nadat de hengst in 2025 werd uitgeroepen tot DWB Hengst van het Jaar, maakte Helgstrand bekend dat Revolution in Denemarken zou blijven. Inmiddels is die situatie gewijzigd: de hengst is terug in Portugal en komt deze week aan de start op CDI Jerez de la Frontera.

