Rianne Ashley Ubels wint True Horsemanship Award op CDI Flyinge

Op CDI Flyinge is na afloop van de wedstrijd de True Horsemanship Award uitgereikt. Deze onderscheiding, die staat voor respect voor het paard, elegantie in de ring en vriendelijkheid in iedere interactie, ging naar de Nederlandse amazone Rianne Ashley Ubels. Zij verscheen met de merrie Living Legend AMR (Grand Galaxy Win T x Vivaldi) aan de start in de Lichte Tour.

Savannah Pieters Door

“Gedurende het weekend deelden stewards, juryleden en het organiserend comité hun indrukken, en één combinatie sprong eruit vanwege hun integriteit, empathie en professionaliteit: Rianne Ashley Ubels met Living Legend. Een amazone die laat zien dat ware excellentie niet alleen wordt gemeten in prestaties, maar juist ook in de manier waarop we omgaan met onze paarden en de mensen om ons heen”, aldus Droom Equestrian Events op sociale media.

Nieuw PR in de PSG

Ubels en Living Legend maakten in oktober vorig jaar hun internationale debuut. In Le Mans eindigde de combinatie onder meer als tweede in de Intermédiaire I en als eerste in de kür op muziek. In Flyinge werd het persoonlijk record in de Prix St. Georges met bijna twee procent aangescherpt; de score van 67,892% was goed voor een achtste plaats. In de Intermédiaire I eindigde het duo als elfde, opnieuw met een score van ruim 67%.

