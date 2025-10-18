Rianne Ubels tweede bij internationaal debuut

Nadat Rianne Ubels zes jaar geleden voor het laatst internationaal reed, toen nog bij de jeugd, is de amazone nu weer terug op het internationale toneel. Het eerste CDI met Living Legend AMR (Grand Galaxy Win x Vivaldi) op CDI Le Mans was vandaag in de Intermédiaire I goed voor 68,177% en daarmee de tweede plaats.
– de plaats. Vandaag en hele een Legend Prix tiende Ubels met bovenop. tweede de met reed schep In vrijdag 65,931% plaats daarmee St. (66,618% op 68,177% 71,471%) en ging de Living er naar Georges Rianne
Soffers Coco
met naar Soffers St. opzichte Schufro Ook 67,118% in 67,059%. ze Met I van verbeterde RND zesde de haar Prix reed derde ze de El (Don Corona) werd Coco Intermédiaire in nadat Schufro John de Georges ten prestatie vrijdag. x met plek,
Leijser Jessica
Charmeur) score x de St. 61,059%. met verliep hangen Nederlandse een bleef door Jessica (Franklin het in in Leijser Intermédiaire fouten beste Vandaag resultaat Bij Zij Georges neer: op omgekeerd. het zette vierde aantal Miratira 69,216%. I met de Prix kostbare van de de Baanse
zege Belgische
Belgische 68,235%. Margaux met De Nicolay Zij (v. de naar Mister zege President Franklin). scoorden ging
Uitslag I Intermédiaire
Uitslag Prix St. Georges
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.