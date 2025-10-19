Rianne Ashley Ubels wint kür op muziek Le Mans met 72,680%

Op haar eerste internationale optreden in Le Mans heeft Rianne Ashley Ubels met Living Legend AMR (Grand Galaxy Win x Vivaldi) de weg omhoog goed te pakken. Na een tiende plaats in de Prix St. Georges op vrijdag met 65,931%, verbeterde het duo zich op zaterdag met 68,177% in de Intermédiaire I, goed voor de tweede plek. De bekroning volgde vanmorgen, toen Ubels met een overtuigende 72,680% de Intermédiaire I Kür op muziek wist te winnen.

Ook Coco Soffers kende een succesvol weekend. Met John Schufro RND (Don Schufro x El Corona) eindigde ze in de Intermédiaire I met 67,118% op een fraaie derde plaats. In de Kür op muziek behaalde het duo bovendien een sterke vierde plek met 70,870%.

Kort daarachter volgde Jessica Leijser, die Miratira van de Baanse (v. Franklin) naar 70,395% stuurde.

