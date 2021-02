Rixt van der Horst naar 75% in landenproef Grade III

De Nederlandse para-dressuurruiters zijn goed van start gegaan op CHI Al Shaqab. Rixt van der Horst nam het in Grade III op tegen landgenote Maud de Reu en won de landenproef met 75,00%. In Grade II was er een tweede plaats voor Annemarieke Nobel en in Grade IV mocht Lotte Krijnsen de tweede prijs in ontvangst nemen.

In Grade II was Pepo Puch oppermachtig. De Oostenrijker reed Sailor’s Blue (Swarovski x Arogno) naar 76,111% en was Nobel en Doo Schufro (Doolittle x Harvard) daarmee ruimschoots de baas. De proef van Nobel werd beoordeeld met 68,535%.

Van der Horst voor De Reu

In Grade III verschenen – net als in Grade II – twee deelnemers aan de start. Van der Horst reed Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk) als eerste de ring in en zag haar proef beloond worden met 75,00%. De Reu kwam met Webron N.O.P. (Sir Sinclair x Landwind II B) en een score van 74,020% dicht in de buurt.

Krijnsen naar tweede plaats

Met zeven deelnemers was Grade IV de best bezette rubriek. Lotte Krijnsen zette met Rosenstolz (Rotspon x Sandro Hit) een goede proef neer. Haar proef leverde 72,542% op. Daarmee hoefde ze alleen Rodolpho Riskalla voor zich te dulden. Tessa Baaijens-van de Vrie werd derde, voor Neel Schakel-van Klei.

