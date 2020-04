Rob van Puijenbroeks GP-paard Argentino uit de sport: ‘Het was véél meer dan verwacht’

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Argentino (Jazz x Ulft). De inmiddels vijftienjarige ruin werd de afgelopen jaren in de internationale Grand Prix uitgebracht door Rob van Puijenbroek. Nu mag de door stoeterij Broere gefokte Jazz-zoon ruin van zijn wedstrijdpensioen gaan genieten.

“Ik kocht Argentino als leerpaard en een paar maanden later reden we internationaal Grand Prix. Dat was véél meer dan verwacht”, blikt Rob van Puijenbroek terug. “Argentino deed het echt heel goed en nu na twee jaar denk ik dat hij genoeg heeft gedaan.”

Schoonmoeder en pensioen

Van Puijenbroek debuteerde met Argentino in juli 2018 in Leudelange in de internationale Grand Prix. Daarna volgden Hickstead, Waregem, Compiègne, Geesteren, Deauville en Lier. Op CDI Geesteren maakte het duo deel uit van het Belgische landenteam in de Nations Cup. De laatste wedstrijd van Argentino was eind februari in Lier. “Nu gaat mijn schoonmoeder nog een beetje met hem rijden en verder mag hij van pensioen genieten.”

Kirsten Beckers en John Tijssen

De door stoeterij Broere gefokte Argentino werd opgeleid door Kirsten Beckers. Zij bracht hem succesvol uit tot en met de internationale Lichte Tour en nationaal in de Intermédiaire II. Toen Beckers wegging bij Broere, kreeg John Tijssen Argentino met oog op de verkoop te rijden. Tijssen boekte met Argentino successen in de Subtop en daarna was het de beurt aan Rob van Puijenbroek.

Wekelijkse vlog

Van Puijenbroek maakte het sportieve afscheid bekend in zijn wekelijkse vlog. Daarin vertelt hij samen met zijn echtgenoot Tommie Visser uitgebreid over de paarden en de ontwikkelingen van De Begijnhoeve 2.0.

Bron: Horses.nl