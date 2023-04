Robbin Kleermans derde in Inter I kür Le Mans

Robbin Kleermans heeft CDI Le Mans afgesloten met de derde plaats in de Intermédiaire I kür. Met Karldyr MB (Glamourdale x Democraat) werd de amazone eerder al vierde in de Prix St. Georges en ze wonnen de Inter I. In de kür moest Kleermans de Chinese amazone Sarah Rao met Faydirmie ZH (Zardando x Perion) en de Britse Ottilie Bradsley met Hawtins Soave (Sandro Hit x Belissimo M) voor laten gaan.