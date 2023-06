Robbin Kleermans wint Inter I-kür in Jardy

Met een PR van 72,250% heeft Robbin Kleermans met Karldyr MB (Glamourdale x Democraat) zondagochtend de Intermédiaire I kür op muziek op CDI Jardy gewonnen. Kleermans won twee dagen eerder ook al de Prix St. Georges en werd in de Inter I van zaterdag vijfde.

Kleermans en Karldyr MB maakten in maart dit jaar hun internationale Lichte Tour-debuut. Op CDI Achleiten scoorden ze bijna 69% in de PSG en dik 66% in de Inter I. Op hun tweede internationale wedstrijd in Le Mans ging daar al een flinke schep bovenop (68,755% in de PSG, 69,510% in de Inter I en 71,883% in de kür). Dit weekend werden er in zowel de PSG als de kür twee nieuwe PR’s neergezet.

Van der Horst en Van Schaick in top vijf

In de Inter I-kür van Jardy waren er nog meer Nederlandse successen. Dominique van der Horst met Kenzo G (De Niro x Jazz) en Joyce van Schaick met Jack (Bon Bravour x Krack C) namen met scores van 71,483% en 70,792% de vierde en vijfde plaats in beslag.

Troost Grand Prix

Van Schaick reed zondagochtend ook de troost Grand Prix en mocht met Glendale (Ampère x Gribaldi) als enige deelneemster in deze rubriek de eerste prijs in ontvangst komen nemen.

Bron: Horses.nl