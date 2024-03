Robin Dicker op dreef op CDI Wroclaw

Robin Dicker is goed op dreef op CDI Wroclaw in Polen. Bij de pony's kwam de amazone met twee troeven aan de start waarbij ze haar beste resultaat neerzette met Hulst Isadora (v. Coelenhage's Purioso). Vrijdag in landenproef werd het duo tweede met 68,334%, vandaag in de individuele proef ging er een schep bovenop. In deze proef noteerden ze een nieuw persoonlijk record van 69,370% en werden daarmee nogmaals tweede.

De tweede pony die Robin Dicker aan de start bracht in Polen is Junkbrunnen’s Taj Mahal (v. Talisman). Het duo reed vrijdag in de landenproef met 65,857% naar derde plaats. Vandaag in de landenproef kwam het resultaat iets lager uit: vierde met 64,279%.

Dubbele zege voor Guerquin-Koryzma

In beide proeven bleef de overwinning in eigen land. Daarvoor zorgde de Poolse amazone Pola Guerquin-Koryzma met haar tweevoudig EK-pony Milky Way PP (v. FS Mr. Right). In de landenproef reed de combinatie naar 71,000%, in de individuele proef naar 72,297%.

Bron: Horses.nl