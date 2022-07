Robin Dicker scoort hattrick op CDI Neu Anspach

Naast het Nederlands succes van Tom Verhoeven doet ook Robin Dicker goede zaken op het CDI Neu Anspach. In het zadel van Lindenburgs Helena (v. Don Tango B) wist zij alle drie de Children proeven te winnen. In de afsluitende individuele proef was er zelfs een score van dik 82%. Hiermee herhaalt Dicker haar hattrick van het CDI Exloo in juni en toont haar goede vorm richting het EK Children in augustus.

Met drie overwinningen laat Robin Dicker zien dat ze goed in vorm is voor het EK Children wat in Augustus wordt gereden in Hongarije. Vrijdag reed Dicker haar eerste proef met Helena en gaf daarmee direct haar visitekaartje af. Zaterdag deed de jonge amazone er nog een schepje bovenop en won de team-test met een score van 78.875%. Vanochtend maakte ze het feestje helemaal compleet door ook de individuele proef te winnen met maar liefst 82.2%.

Uitslagen.