Robin Heiden behaalt top vijf klassering Kür op muziek in Hongarije

In Hongarije werd zojuist de Kür op muziek voor Junioren verreden. Robin Heiden behaalde met de 9-jarige KWPN-ruin Gasmonkey (Tuschinski x Ferro) een vierde prijs. Zij reden samen naar 75,580%.

In deze rubriek was het een Duitse top drie. De winnares is geworden Valentina Pistner met QC Flamboyant OLD (Fidertanz x De Niro). Dit duo reed naar 79,285% in hun Kür. Anna Middelberg met Blickfang HC (Belissimo M x Brentano II) reed naar een tweede prijs. Zij scoorden 78,480%. Op de derde plaats is geëindigd Jana Lang met de KWPN-ruin Baron (Johnson x Krack C). Zij reden naar 77,040%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl