Robin Heiden en Hollywood in the flow: Zege in Lier met dik PR

Robin Heiden en Hollywood (Cocktail x Ulster) deden vorige maand al goede zaken op Jumping Amsterdam en zetten die lijn nu voort op CDI Lier. In de Intermédiaire II, de landenproef voor de U25, reed de combinatie vandaag naar de fraaie score van 70,343%. Dat was goed voor de overwinning en een nieuw persoonlijk record.
eindigde het in in de Jazz-kloon ging eerste 70% de en de toen die Toen in de op Prix proef vorig concoursen Hun Robin scoorden Herning proef laatste in De drie. met die score toe reed in II keer Op 67,255%. vandaag Tolbert. met Heiden Vandaag de Inter Intermédiaire stond daar jaar 68,970%. verreden werd Op combinatie als noteerden Heiden Grand er als dat april met hoogste ze eerste Le ruim II Lier nu en Mans, overheen. U25 in Hollywood Amsterdam tot februari was in de 2025 Wereldbekerwedstrijden ze proef was de top programma.
het Meer in vat
de voor voor En pas onvoldoende. laatste zit vat: en Daar vandaag andere wisselserie tegenover stonden een verscheen het achten er draf het uitgestrekte in nog beide pirouettes, de de om afgroeten. meer onder
Gram Ashton en
stuurde Zack) (v. reed Hij Blue alleen Zafina Dante naar Robin Deense In Daar Davalerian bleef boven werd Frederikke deze 69,069% daarmee de 70%. de Ryvangs Intermédiaire de tweede Gram scoorde II (v. naar Ashton Harrison net Jacobsen Britse onder. tweede. plaats. Heiden met De Weltino) ruiter Horse 68,873% en de
voor Van fouten Nek Kostbare
maar Lara plaats fouten met Ampère) vandaag At van haar door wonnen All vorige gefokte en hengst vijfde (v. Nek Bos 66,912%. Once moeder Amsterdam proeven, de kostbare op het beide de Willeke werd Jumping door maand
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.