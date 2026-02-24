Robin Heiden en Hollywood in the flow: Zege in Lier met dik PR

Ellen Liem
Robin Heiden met Hollywood. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Robin Heiden en Hollywood (Cocktail x Ulster) deden vorige maand al goede zaken op Jumping Amsterdam en zetten die lijn nu voort op CDI Lier. In de Intermédiaire II, de landenproef voor de U25, reed de combinatie vandaag naar de fraaie score van 70,343%. Dat was goed voor de overwinning en een nieuw persoonlijk record.


