Robin Heiden en Maaike ten Hoor winnen in Deauville

Volop Nederlands succes op CDI Deauville vandaag: Robin Heiden won haar eerste internationale start met de door Emmelie Scholtens' moeder Thea Scholtens-Moerkoert gefokte New Forest-hengst Oosterbroek Fenix (v. Orlando) de teamtest bij de pony's. En niet zomaar, ze haalde direct een A-kaderscore van 72% met de zevenjarige hengst. De winst bij de young riders was ook Oranje: hier ging Maaike ten Hoor met Winder-Don (v. Don Primero) met de zege aan de haal (67,99%) en verder vielen ook Coco Soffers en Joyce Lenaerts vandaag nog in de prijzen.

De zege van Robin Heiden was overtuigend. Terwijl de andere deelnemers niet boven de 70% uitkwamen, scoorde zij 72% met haar nog maar zevenjarige hengst. Al de derde kaderscore voor Oosterbroek Fenix en de eerste internationale. In de ponyrubriek werd Maud van Walstein met Heidehof’s Don Diego vierde (68,619%).

Maaike ten Hoor en Coco Soffers

In de teamtest bij de young riders mochten twee Nederlanders terugkomen voor de ereronde. Maaike ten Hoor schreef de rubriek op naam met Winder-Don en deed dat met 67,99%. Derde werd Coco Soffers met Formidable (76,402).

Intermédiaire

In de Intermédiaire B mocht Joyce Lenaerts de tweede prijs ophalen. Lenaerts reed Euro (v. Voice) naar 67,958%, net iets minder dan de Franse winnares van de rubriek Barbara Clement Klinger (68,167%). Tenslotte reed Tommie Visser vandaag een tweede 70+score in de Lichte Tour met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz). Gisteren was er met 71,81% een tweede plaats, vandaag mocht Visser zich als zesde opstellen. Alsnog met een dikke 70 procent (70,490%). De Belg Thibault Vandenberghe won deze rubriek overtuigend met Santiago Song (v. Sir Donnerhall I), dik 74 procent was er voor het duo.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl