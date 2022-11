Robin Heiden met Gasmonkey overall in top vijf CDI Aken

Robin Heiden is op het CDI voor de jeugd in Aken overall op de vijfde plek geëindigd bij de young riders met Gasmonkey (v. Tuschinski). Het duo begon met de vierde plaats in de landenwedstrijd, eindigde vervolgens in de individuele proef op de tweede plaats en sloot af met de achtste plek in de Kür. Rowena Weggelaar eindigde met Don Quichot (v. United) net buiten de top vijf op de zesde plek.