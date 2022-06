Robin Heiden met PR naar zege in landenproef young riders

Robin Heiden heeft op CDI Exloo de landenproef voor young riders gewonnen. Met de Tuschinski-zoon Gasmonkey, zette ze met 73,775% tevens een persoonlijk record neer. Darabel (v. Westpoint) liep onder het zadel van Jo-Anne Koch met een PR van 71,764% naar de derde prijs.

Robin Heiden maakte vorig jaar haar internationale junioren-debuut in Hagen en reed daarna direct het EK in Budapest, waar ze in zowel de individuele proef als de kür op muziek vierde werd. In mei dit jaar volgde het internationale debuut bij de young riders en in Exloo loopt rijdt Heiden pas haar tweede CDI in deze leeftijdscategorie. Met het PR van bijna 74% behaalde ze tevens haar eerste internationale overwinning.

De Deense Johanne Amby Ubbesen mocht de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Haar proef met Mogelvang Ferrari (v. Sezuan) was goed voor 72,225%. Daarmee bleef ze een dikke halve procent voor op Koch en Darabel.

