Robin Heiden stuurt Gasmonkey naar tweede plaats op CDI Aken

Op de tweede dag van het internationale jeugdconcours Aachen Youngstars liet Robin Heiden wederom een knap staaltje rijkunst zien. Gister werd de amazone in de landenproef voor young riders nog vierde. Vandaag deed ze er een schepje bovenop en stuurde Gasmonkey (Tuschinski x Ferro) in de individuele proef naar 73.578% en werd daarmee tweede.

Het had niet veel gescheeld of Robin Heiden had de rubriek op haar naam geschreven. Waar ze gister nog wat rommelig begon verscheen er vandaag nergens een onvoldoende op het protocol. De amazone moest daarmee alleen Jana Lang voor laten. De Duitse amazone wist, net als gister, de proef te winnen door Baron (v. Glock’s Johnson TN) naar 73.627% te sturen. Anna Middelberg werd derde en kreeg met Blickfang HC (v. Belissimo) 72.255% voor haar proef.

Rowena Weggelaar maakte dit jaar de overstap van de junioren naar de young riders. Op haar internationale debuut reed ze Don Quichot (v. United) vandaag naar de zevende plaats. De combinatie scoorde 70.637%.

Bron: Horses.nl