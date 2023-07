Rodolpho Riskalla geschorst tot 30 mei 2024

De Braziliaanse para-ruiter Rodolpho Riskalla werd op 25 februari 2023 op CPEDI Al Shaqab, Doha positief getest op het anabole middel SARMS LGD-4033 en werd op basis daarvan voorlopig geschorst. Riskalla ging daartegen in beroep en kon aantonen dat het verboden middel te wijten was aan een besmet product. Om die reden is zijn schorsing van vier jaar teruggebracht tot een periode van 13 maanden.

De schorsing ging officieel op 10 juli 2023 in, maar is verkort in verband met de voorlopige schorsing die al eerder werd opgelegd. Na 29 mei 2024 mag Riskalla weer aan (inter)nationale wedstrijden deelnemen.

LGD-4033, ook wel Ligandrol genoemd, is voornamelijk ontwikkeld voor het bevorderen van kracht en spiermassa. Het middel richt zich voornamelijk op droge spiergroei.

Bron: Horses.nl/ITA