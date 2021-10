Rodrigo Moura Torres, die op de Olympische Spelen in Tokio eerder dit jaar het beste resultaat voor Portugal neerzette, heeft met zijn Olympische troef Fogoso (Rico x Raja) het nationaal kampioenschap gewonnen. De ruiter scoorde in Grand Prix 73,478%, in de Spécial 74,638% en in de afsluitende Kür 79,315%.