Rom Vermunt: ‘Esmee heeft veel vertrouwen in Ferguson richting Grand Prix’

van de is heeft zoon gereden van Vermunt. de KWPN-goedgekeurde Bart aldus zeer eigenaar Ferguson vertrouwen werd Esmee Eerder richting Veeze. hengst nieuwe Prix”, amazone van de Ferguson. door Rom in de Grand veel Floriscount Gijtenbeek ”Esmee

bij gaat praktische x Zware dan richting doen we op Koen hengsten met en Brinkman, palomino-hengst dekking nu gaan al leidt Beide ter is komen goed ook weg.” de Vermunt. (Benicio heel de ”Dat ”Esmee Tour”, willen Ferguson. Bosco meest dit vertelt onze Quaterback) hetzelfde

Veeze Bart

waarvan Vermunt. ”Dat nieuwe Veeze met de Ferguson ruiters overleg had tevreden heel paarden Alles de naar verlopen.” Bart in hem goed” goed weer op samenwerking Bart wat gebracht. zijn net hartstikke heel zijn is hebben aldus twee en was. laatste ”We al rug, ging over

Stables Platinum

komt geleden van Rom die Vermunt van uit bijna twee bij als Bosco bedrijfsbeëindiging mede-investeerder Bruinier de Ferguson kochten paarden en twintig Platinum de Stables. zijn het Harld ruim koppel Zowel jaar

debuut Internationaal

de Met goedgekeurde Kirsten met nam dressuurpaarden in Antonio Spanjaard Hannoveraan de de KWPN internationale Zandio. het bij Laiz Brouwer Lichte maakte en zijn voor jonge aan hij WK Tour debuut het deel

kan voor Prix’ de ‘Hij Grand alles

Over combinatie Deze ze rustig de in Ferguson gaan Grand van ”Hij gaan de zomer dat Prix. Zware hopen alles maken.” voor ze sportieve hun We debuut de kan najaar komend Tour toekomst zegt Vermunt: een vormen.

