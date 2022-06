Romy Bemelmans een en vier in PSG CDI Exloo

Vanochtend stond de eerste rubriek op het programma tijdens het CDI Exloo. Naast dat hier een observatiewedstrijd plaats vindt voor de jeugd en senioren staan er nog andere rubrieken op het programma. De eerste hiervan was de PSG die overtuigend werd gewonnen door Romy Bemelmans. De jonge Daphne van Peperstraten reed naar de tweede plaats en Kebie van der Heijden maakte de top drie compleet.

In het zadel van Hip Hop (v. Jazz) reed Romy Bemelmans een harmonieuze proef. Met geen enkel smetje was dit goed voor 71.569% en de overwinning. Op iets meer dan een procent achterstand vinden we Daphne van Peperstraten. Zij reed Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache) naar 70.441%. De top drie is compleet met Kebie van der Heijden en Hashtag (v. Cachet L). Het duo eindigde met een score van 68.872% op de derde trede. Romy Bemelmans deed goede zaken vandaag want ook plek vier viel ten prooi: met Haisai (v. Apache) was ze goed voor 68.828%.

