Rose Oatley en Alive and Kicking winnen Grand Prix Spécial in Herning

Rose Oatley reed in 2019, op twaalfjarige leeftijd, haar eerste Europees Kampioenschap bij de pony’s. Sindsdien was ze ieder jaar van de partij, met een indrukwekkende medailleoogst als resultaat: acht teammedailles en zeven individuele medailles, waaronder in totaal twaalf gouden plakken. Dit jaar reed Oatley haar eerste EK bij de U25 en deze week maakte ze in Herning ook haar internationale Grand Prix-debuut bij de senioren. Met Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) won ze de Grand Prix Spécial met 71,128%, nadat ze in de Grand Prix met 65,761% genoegen moest nemen met de twaalfde plaats.
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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