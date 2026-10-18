Rose Oatley en Alive and Kicking winnen Grand Prix Spécial in Herning

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Bjørn houden de Fouten onder 70%

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Juventus). Dorothee Verkuylen Rosoff) en (Governor Karlijn completeerden Day podium. de door (Uno met x Diego KWPN-merrie Hors gefokte vierde x met Schneider J.W.M. de Blue volgde Lunderskov Don Uno op 68,596% V. het Sun plaats Camilla

Uitslag.

Bron: Horses.nl