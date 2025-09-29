Rotem Ibrahimzadeh boekt eerste internationale zege met Hexagon’s Double Dutch

Ruim twee jaar na het overnemen van de teugels van Hexagon's Double Dutch (Johnson x Rubiquil) heeft Rotem Jale Ibrahimzadeh haar eerste internationale overwinning met de zeventienjarige KWPN-hengst geboekt. Op de Wereldbekerwedstrijd in Boedapest schreef het duo de Kür op muziek op hun naam met een persoonlijk record van 72,185%.

“Ik kan nog steeds niet geloven wat er gisteren is gebeurd. Na onze deelname aan het Europees Kampioenschap 2025 als eerste Turkse amazone, voelt het winnen van deze Wereldbekerkwalificatie als het volgende hoofdstuk in een ongelooflijk avontuur”, aldus de razend enthousiaste Ibrahimzadeh.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de amazone haar pr in de Kür heeft aangescherpt. In juli reed ze in Dunajsky Klatov 70,645% bij elkaar. Afgelopen weekend ging ze daar in Boedapest ruimschoots overheen.

Tatiana Antonenco reed naamgenoot Double Dutch (Jazz x Wisconsin) met 70,235% naar de tweede plaats.

Bron: Horses.nl/KWPN